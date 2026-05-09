Голевой пас Дорофеева помог «Вегасу» со счётом 6:2 обыграть «Анахайм» в Кубке Стэнли

Завершился третий матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». Команды играли на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США). Гости одержали победу со счётом 6:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Вегаса».

Авторами голов в составе победителей сегодня стали Ши Теодор, Брейден Макнэбб, а также оформивший хет-трик Митчелл Марнер. На счету российского нападающего Павла Дорофеева результативный пас.

У хозяев в сегодняшнем матче забивали Беккетт Сеннеке и Крис Крайдер.

Следующий матч серии состоится 11 мая и пройдёт также на площадке «Анахайма».