Нападающий «Вегаса» Марнер оценил свою игру после хет-трика в ворота «Анахайма»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер оценил свою игру после хет-трика в ворота «Анахайм Дакс» в матче 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Мне просто хочется выходить на лёд и играть в свою игру. Я знаю, что люди, наверное, думают, что раньше у меня не было таких результатов, но иногда такое случается. Я стараюсь не расстраиваться и понимаю, что это как американские горки. Не всегда всё идёт по плану. Но иногда всё получается», — сказал Марнер в эфире TNT.

В третьем матче 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги встречались «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». Команды играли на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США). Гости одержали победу со счётом 6:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Вегаса».