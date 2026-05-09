«Монреаль» крупно обыграл «Баффало», Елена Рыбакина победила Саккари. Главное к утру
«Монреаль Канадиенс» крупно обыграл «Баффало Сэйбрз» в Кубке Стэнли и сравнял счёт в серии, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила представительницу Греции Марию Саккари на «тысячнике» в Риме, ФК «Родина» впервые в истории вышел в РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Монреаль» крупно обыграл «Баффало» и сравнял счёт в серии. Демидов очков не набрал.
- Елена Рыбакина вышла в третий круг «тысячника» в Риме после победы над Саккари.
- «Родина» впервые в истории клуба вышла в РПЛ.
- Чимаеву и Стрикленду не дали подойти друг к другу на финальной битве взглядов.
- «Миннесота» проиграла «Сан-Антонио» и уступает в серии. У Вембаньямы — 39 очков.
- Голевой пас Дорофеева помог «Вегасу» со счётом 6:2 обыграть «Анахайм» в Кубке Стэнли.
- «Нью-Йорк» победил «Филадельфию» и теперь в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НБА.
- Джокович сенсационно проиграл 79-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Риме.
- Никола Скира сделал важнейший инсайд о возможном назначении Моуринью в «Реал».
- Илия Топурия устроил перепалку с тяжеловесом Хокитом, бросив в того стаканчик.
