9 мая главные новости спорта, футбол, хоккей, баскетбол, НХЛ, НБА, Кубок Стэнли, теннис, РПЛ, UFC

«Монреаль» крупно обыграл «Баффало», Елена Рыбакина победила Саккари. Главное к утру
«Монреаль Канадиенс» крупно обыграл «Баффало Сэйбрз» в Кубке Стэнли и сравнял счёт в серии, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила представительницу Греции Марию Саккари на «тысячнике» в Риме, ФК «Родина» впервые в истории вышел в РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Монреаль» крупно обыграл «Баффало» и сравнял счёт в серии. Демидов очков не набрал.
  2. Елена Рыбакина вышла в третий круг «тысячника» в Риме после победы над Саккари.
  3. «Родина» впервые в истории клуба вышла в РПЛ.
  4. Чимаеву и Стрикленду не дали подойти друг к другу на финальной битве взглядов.
  5. «Миннесота» проиграла «Сан-Антонио» и уступает в серии. У Вембаньямы — 39 очков.
  6. Голевой пас Дорофеева помог «Вегасу» со счётом 6:2 обыграть «Анахайм» в Кубке Стэнли.
  7. «Нью-Йорк» победил «Филадельфию» и теперь в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НБА.
  8. Джокович сенсационно проиграл 79-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Риме.
  9. Никола Скира сделал важнейший инсайд о возможном назначении Моуринью в «Реал».
  10. Илия Топурия устроил перепалку с тяжеловесом Хокитом, бросив в того стаканчик.

Топ-события субботы: чемпионская гонка в АПЛ, теннис, Кубок Стэнли, «Джиро д'Италия» и НБА
