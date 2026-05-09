Митчелл Марнер — второй игрок в истории «Вегаса» с натуральным хет-триком в плей-офф

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер набрал 4 (3+1) очка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс». Форвард оформил натуральный хет-трик, забросив три шайбы подряд.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Марнер стал вторым игроком в истории «Вегаса» с натуральным хет-триком в плей-офф. Ранее это сделал Джонатан Маршессо в 2023 году.

Кроме того, для Марнера этот хет-трик стал первым в карьере. В истории «Вегаса» он стал пятым игроком с таким достижением.

В третьем матче 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги встречались «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». Команды играли на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США). Гости одержали победу со счётом 6:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Вегаса».