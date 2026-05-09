Хоккей Новости

Митчелл Марнер — второй игрок в истории «Вегаса» с натуральным хет-триком в плей-офф

Митчелл Марнер — второй игрок в истории «Вегаса» с натуральным хет-триком в плей-офф
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер набрал 4 (3+1) очка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс». Форвард оформил натуральный хет-трик, забросив три шайбы подряд.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Марнер стал вторым игроком в истории «Вегаса» с натуральным хет-триком в плей-офф. Ранее это сделал Джонатан Маршессо в 2023 году.

Кроме того, для Марнера этот хет-трик стал первым в карьере. В истории «Вегаса» он стал пятым игроком с таким достижением.

В третьем матче 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги встречались «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». Команды играли на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США). Гости одержали победу со счётом 6:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Вегаса».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
09 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Айкел, Стоун) – 01:06     0:2 Макнэбб (Марнер) – 12:13 (sh)     0:3 Марнер (Дорофеев) – 19:55 (pp)     0:4 Марнер (Теодор, Хауден) – 29:19     0:5 Марнер (Карлссон) – 37:55     1:5 Сеннеке (Киллорн, Гранлунд) – 46:30     2:5 Крайдер (Терри, Карлссон) – 55:09     2:6 Хауден – 58:04    
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
