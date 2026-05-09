Добеш стал третьим вратарём-новичком «Монреаля» за 40 лет с 5+ победами в одном плей-офф

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Якуб Добеш отразил 29 из 30 бросков во втором матче второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» и одержал пятую победу в текущем розыгрыше плей-офф.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Добеш стал третьим вратарём-новичком «Монреаля» за последние 40 лет, одержавшим пять и более побед в одном розыгрыше плей-офф. В 2008-м столько же матчей выиграл Кэри Прайс. У Патрика Руа было 15 побед в 1986 году (рекорд «Монреаля» для вратарей-новичков).

Во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:1.