Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Добеш стал третьим вратарём-новичком «Монреаля» за 40 лет с 5+ победами в одном плей-офф

Добеш стал третьим вратарём-новичком «Монреаля» за 40 лет с 5+ победами в одном плей-офф
Комментарии

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Якуб Добеш отразил 29 из 30 бросков во втором матче второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» и одержал пятую победу в текущем розыгрыше плей-офф.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Добеш стал третьим вратарём-новичком «Монреаля» за последние 40 лет, одержавшим пять и более побед в одном розыгрыше плей-офф. В 2008-м столько же матчей выиграл Кэри Прайс. У Патрика Руа было 15 побед в 1986 году (рекорд «Монреаля» для вратарей-новичков).

Во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:1.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Ньюхук (Гуле, Хатсон) – 01:36     0:2 Мэтисон (Дано) – 04:27     0:3 Ньюхук (Эванс, Добсон) – 24:47     1:3 Бенсон (Тимминс, Доун) – 39:22     1:4 Каррье – 43:54     1:5 Судзуки (Андерсон) – 55:59    
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Убедительный реванш от «Монреаля» в Кубке Стэнли! «Баффало» прибил свой же лидер
Убедительный реванш от «Монреаля» в Кубке Стэнли! «Баффало» прибил свой же лидер
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android