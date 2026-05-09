Форвард Гэвин Маккенна отказался сыграть за сборную Канады на чемпионате мира

18-летний нападающий Гэвин Маккенна решил отказаться от выступления за сборную Канады на чемпионате мира в Швейцарии, чтобы лучше подготовиться к тестам и встречам с клубами НХЛ перед драфтом. Об этом сообщает сайт НХЛ.

Тестирование проспектов состоится в Баффало с 1 по 6 июня. Чемпионат мира пройдёт в Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.

«Для его развития лучше остаться здесь, подготовиться к тестам игроков НХЛ и начать цикл летних тренировок. Сначала мы думали, что он поедет в сборную, но нынешнее решение более логичное. У Канады собралась сильная команда», – заявил агент Мэтт Уильямс, представляющей интересы игрока.

Маккенна считается одним из главных фаворитов драфта НХЛ — 2026. В сезоне-2025/2026 он выступал в NCAA за команду университета Пенсильвании и набрал 51 (15+36) очко в 35 играх.

