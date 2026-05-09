Митчелл Марнер установил два рекорда «Вегаса» в гостевых матчах Кубка Стэнли

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер набрал 4 (3+1) очка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Марнер стал первым игроком «Вегаса», который забросил две и более шайб в двух выездных играх Кубка Стэнли подряд. Кроме того, Марнер стал первым игроком «золотых рыцарей», кто набрал три и более очка в двух выездных играх плей-офф подряд. Напомним, в выездной игре с «Ютой Маммот» 2 мая Марнер записал на свой счёт 3 (2+1) очка.

В третьем матче 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги встречались «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». Команды играли на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США). Гости одержали победу со счётом 6:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Вегаса».