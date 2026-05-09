Главный тренер «Колорадо»: в НХЛ нет никого, кто играл бы так, как Маккиннон

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал включение форварда «лавин» Натана Маккиннона в список номинантов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона.

«Для меня Нейт — своего рода уникум, когда речь заходит о его способностях, манере игры, физической подготовке, уровне мастерства и темпе, в котором он играет. Не так много игроков, которые набирают больше 100 очков за сезон и играют так же, как Нейт в последней игре. Мы видели это в 2022 году. Мы видим это снова в этой серии. Именно поэтому я считаю, что он должен быть в числе претендентов на победу каждый год.

В лиге нет никого, кто играл бы так же, с такой же скоростью, способностями, мастерством, физической подготовкой, с такими же эмоциями и страстью. Именно это, на мой взгляд, делает Нейта таким особенным. Он один такой», — приводит слова Беднара The Denver Post.