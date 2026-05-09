Борис Михайлов: ошибки Буше привели к тому, что «Авангард» не играет в финале плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о работе главного тренера «Авангарда» Ги Буше в полуфинале Кубка Гагарина с «Локомотивом» (3-4) и поделился ожиданиями от финальной серии плей-офф КХЛ.

— Как вам феерия в последнем матче серии «Локомотив» — «Авангард»?
— Отличная серия. Просто характер хоккеистов «Локомотива» был выше, чем у игроков «Авангарда». Считаю, что хоккеисты «Авангарда» в двух играх рано стали отступать и прижиматься к своим воротам, но это заслуга хоккеистов «Локомотива». Ошибки главного тренера «Авангарда» привели к тому, что они не играют в финале.

— Кого вы видите фаворитом финала?
— Игра покажет, победит сильнейший. «Локомотив» наверняка хочет выиграть кубок второй раз подряд. Хоккеисты «Ак Барса» хотят вернуть звание, которое они когда‑то выигрывали. Игра будет напряжённая, кто больше будет забивать, тот и выиграет, — цитирует Михайлова «Матч ТВ».

Вылет «Авангарда» — не провал Буше. Однако канадца подвела одна важная вещь
