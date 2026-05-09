Хоккей Новости

Иван Демидов порезал коньком запястье хоккеисту «Баффало» в матче Кубка Стэнли

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов случайно порезал коньком запястье хоккеисту «Баффало Сэйбрз» в матче Кубка Стэнли.

В начале второго периода Демидов попал под силовой приём форварда «Баффало» Джордана Гринвея и был опрокинут на лёд. В падении россиянин вскинул ногу вверх и коньком порезал запястье стоявшему рядом нападающему «Сэйбрз» Беку Маленстину.

Демидов и Маленстин вынуждены были на некоторое время отправиться в раздевалки. Маленстину забинтовали руку, россиянин избежал травм и завершил матч без набранных очков.

Во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:1.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Ньюхук (Гуле, Хатсон) – 01:36     0:2 Мэтисон (Дано) – 04:27     0:3 Ньюхук (Эванс, Добсон) – 24:47     1:3 Бенсон (Тимминс, Доун) – 39:22     1:4 Каррье – 43:54     1:5 Судзуки (Андерсон) – 55:59    
