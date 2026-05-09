Иван Демидов порезал коньком запястье хоккеисту «Баффало» в матче Кубка Стэнли

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов случайно порезал коньком запястье хоккеисту «Баффало Сэйбрз» в матче Кубка Стэнли.

В начале второго периода Демидов попал под силовой приём форварда «Баффало» Джордана Гринвея и был опрокинут на лёд. В падении россиянин вскинул ногу вверх и коньком порезал запястье стоявшему рядом нападающему «Сэйбрз» Беку Маленстину.

Демидов и Маленстин вынуждены были на некоторое время отправиться в раздевалки. Маленстину забинтовали руку, россиянин избежал травм и завершил матч без набранных очков.

Во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:1.