«Финал будет серией тренеров». Зарипов — о противостоянии «Локомотива» и «Ак Барса»

Комментарии

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов поделился ожиданиями от финальной серии плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Ак Барсом».

«Финал, скорее всего, будет серией тренеров. У обеих команд опытные специалисты, которые готовят команды к разного рода ситуациям. Что одна, что другая команда на подъёме: «Ак Барс» после серии уверенных побед, а «Локомотив» — после успеха на таких жилах. Это всё придаёт им большую уверенность. Пока не могу сказать, кто может стать MVP плей-офф, финальная серия покажет», — цитирует Зарипова ТАСС.

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина начнётся матчами в Ярославле 11 и 13 мая.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Нынешний «Локомотив» — уникальный. Эту команду не сломало вообще ничего
Нынешний «Локомотив» — уникальный. Эту команду не сломало вообще ничего
