Капитан «Металлурга» Маклюков: не получилось выйти в финал, но бронза — тоже результат

Капитан «Металлурга» Алексей Маклюков прокомментировал итоги сезона для магнитогорского клуба после поражения в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (1-4).
– Какой матч или момент ты назвал бы ключевым и где бы вы могли зацепиться?
– Первая игра, к которой мы оказались не готовы.
– Какую оценку поставишь команде за сезон на правах капитана? Можно ли считать бронзу приемлемым результатом?
– Мы провели хорошую регулярку, впервые завоевали Кубок Континента. Да, не получилось выйти в финал, но бронза – это тоже результат! – приводит слова Маклюкова Metaratings.
Ранее «Металлург» и нападающий Роман Канцеров расторгли контракт.