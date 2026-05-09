«Ак Барс» отправится на первые матчи финала в Ярославль на поезде

Как стало известно «Чемпионату», «Ак Барс» отправится в Ярославль на первые матчи финальной серии с «Локомотивом» на поезде. Такое решение было принято в связи с напряжённой ситуацией с авиасообщением в столичном регионе страны. Выезд из Казани планируется сегодня, 9 мая, прибытие в Ярославль в воскресенье, 11 мая утром.

Первые две встречи пройдут в Ярославле — 11 и 13 мая. Далее серия переедет в Казань: игры запланированы на 15 и 17 мая. При необходимости оставшиеся матчи состоятся 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).

На стадии полуфиналов «Локомотив» в семи матчах сломил сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) был сильнее магнитогорского «Металлурга».