Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» отправится на первые матчи финала в Ярославль на поезде

«Ак Барс» отправится на первые матчи финала в Ярославль на поезде
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», «Ак Барс» отправится в Ярославль на первые матчи финальной серии с «Локомотивом» на поезде. Такое решение было принято в связи с напряжённой ситуацией с авиасообщением в столичном регионе страны. Выезд из Казани планируется сегодня, 9 мая, прибытие в Ярославль в воскресенье, 11 мая утром.

Первые две встречи пройдут в Ярославле — 11 и 13 мая. Далее серия переедет в Казань: игры запланированы на 15 и 17 мая. При необходимости оставшиеся матчи состоятся 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии полуфиналов «Локомотив» в семи матчах сломил сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) был сильнее магнитогорского «Металлурга».

Материалы по теме
Как «Ак Барс» вышел в финал? Про него почти не говорили хорошо в этом сезоне
Как «Ак Барс» вышел в финал? Про него почти не говорили хорошо в этом сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android