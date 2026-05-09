Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк — о финальной серии Кубка Гагарина: просто буду болеть за хороший хоккей

Третьяк — о финальной серии Кубка Гагарина: просто буду болеть за хороший хоккей
Комментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о финальной серии Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Ак Барсом».

«Просто буду болеть за хороший хоккей, чтобы обе команды показали такую же игру, как «Локомотив» с «Авангардом» в полуфинале. Между теми командами была настоящая финальная игра: «Локомотив» за 30 секунд забросил две шайбы, проявил характер, сумев спастись от поражения. Было семь матчей, что любят болельщики. Надеюсь, что и финал будет такой же. Будем болеть за такой хоккей, который мы любим», — цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина начнётся матчами в Ярославле 11 и 13 мая.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
«Финал будет серией тренеров». Зарипов — о противостоянии «Локомотива» и «Ак Барса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android