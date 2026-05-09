Третьяк — о финальной серии Кубка Гагарина: просто буду болеть за хороший хоккей
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о финальной серии Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Ак Барсом».
«Просто буду болеть за хороший хоккей, чтобы обе команды показали такую же игру, как «Локомотив» с «Авангардом» в полуфинале. Между теми командами была настоящая финальная игра: «Локомотив» за 30 секунд забросил две шайбы, проявил характер, сумев спастись от поражения. Было семь матчей, что любят болельщики. Надеюсь, что и финал будет такой же. Будем болеть за такой хоккей, который мы любим», — цитирует Третьяка ТАСС.
Напомним, финальная серия Кубка Гагарина начнётся матчами в Ярославле 11 и 13 мая.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
