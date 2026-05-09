Ротенберг: в Кубке Гагарина поддерживаю ребят, которые помогают сборной России

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

«По-моему, мы видели очень яркую серию «Авангард» — «Локомотив». Надо просто поздравить «Локомотив» с победой, ребята огромные молодцы. Несколько игроков ярославского «Локомотива» помогли сборной России выиграть Кубок Первого канала, внесли свой огромный вклад.

В Кубке Гагарина я лично поддерживаю ребят, которые помогают сборной России. Мы с ними на связи постоянно. Для меня очень важно, чтобы эти ребята, которые приезжают в сборную, продолжали быть лидерами в клубах, потому что только лучшие попадают в сборную России», — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».