Хоккей Новости

Матери Маккенны предъявлено обвинение в предоставлении алкоголя несовершеннолетним

Матери Маккенны предъявлено обвинение в предоставлении алкоголя несовершеннолетним
Матери 18-летнего форварда Гэвина Маккенны Кристал Маккенне предъявлено обвинение в продаже/ предоставлении спиртных напитков несовершеннолетним. Об этом сообщает издание Nittany Sports Now.

Предполагаемое преступление произошло 31 января в Стейт-Колледже, в тот же день, когда Гэвину Маккенне было предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления — нападения при отягчающих обстоятельствах — после предполагаемой драки в центре Стейт-Колледжа, следует из судебных документов. Предварительное слушание по её делу назначено на 3 июня.

Напомним, по данным полиции, Гэвин Маккенна дважды ударил по лицу мужчину, в результате чего тот получил множественные переломы челюсти, потребовавшие хирургического вмешательства. Следователи утверждают, что нападение произошло из-за «словесной перепалки» между компанией пострадавшего и людьми, которые были с хоккеистом. В итоге обвинения в совершении тяжкого преступления против 18-летнего форварда были сняты. Однако обвинения в простом нападении (преступление небольшой тяжести) и другие административные обвинения остаются в силе.

Вместо НХЛ — в тюрьму? Фавориту драфта могут выписать до 20 лет заключения
