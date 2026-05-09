Главная Хоккей Новости

Гатиятулин: мандража нет, были в разных ситуациях, приходилось включать волевые качества

Гатиятулин: мандража нет, были в разных ситуациях, приходилось включать волевые качества
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом».

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы готовимся, сейчас у нас самый важный и ответственный отрезок сезона. Мы проделали большой путь, получили опыт и с этим опытом двигаемся. Как скажется пауза? Это финал – любой из факторов может стать решающим.

Мандража нет. Мы были в разных ситуациях, по-разному складывались серии. В предыдущих сериях приходилось включать волевые качества. Да, по счёту они получились примерно равными, но по накалу всё было от ножа. У соперника много сильных сторон.

Акцентируем внимание, чтобы лучше использовать свои активные отрезки. Если же инициатива переходит к сопернику, то нужно вовремя переключаться», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

