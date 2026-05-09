Гатиятулин вспомнил, как выходил в финал с «Трактором» 2000 года рождения

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин вспомнил, как выходил в финал с челябинским «Трактором» 2000 года рождения.

«Сейчас мы прошли длинный путь – у нас есть возможность побороться за ту цель, к которой мы шли. Когда я ещё работал с «Трактором» 2000 года рождения, то у нас был финал Кубка Газпром нефти с «Локомотивом».

По эмоциям это было сопоставимо с победой на Олимпиаде – можете даже спросить у Алексея Пустозёрова, он в том матче забил два гола. Кажется, у нашего соперника тогда играл Исаев», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

