Тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о поездке команды в Ярославль на поезде

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поездке команды на матчи финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» в Ярославль на поезде.

«Мы готовились по своему плану и ждали соперника. Узнали – показали видео ребятам. Такие обстоятельства, что мы приняли решение, что поедем на поезде. Вечером сядем в Казани – утром будем в Ярославле. Днём у нас запланирована тренировка, а дальше всё по плану.

Мы должны быть готовы к разным сценариям. Из резерва у нас в атаке есть Семён Терехов и Вова Алистров. Артур Бровкин много за нас играл, Радэль играет 13-м нападающим, он знает свою роль, Денис Комков – пятый центр. Они должны быть с нами. Если потребуются изменения в составе, то они будут готовы», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.