Олег Ли: в КХЛ есть нехватка команд, раньше чемпионат был сильнее

Нападающий хабаровского «Амура» Олег Ли заявил о нехватке клубов в Континентальной хоккейной лиге.

«Конечно, есть нехватка команд в КХЛ. Помню, что играли «Лев», «Слован», рижское «Динамо», «Йокерит». Конечно, чемпионат был сильнее. Всё-таки больше команд — больше конкуренция, интереснее. Когда три команды не попадают в плей-офф и ты входишь в эту тройку, то чувствуешь себя каким-то лузером.

Когда не попадает пять-шесть команд, то это уже всё равно борьба. Это другая интрига. Обидно, что сейчас такая ситуация. Но у нас есть Новокузнецк, Мытищи. Очень обидно за «Атлант». До сих пор с теплом вспоминаю то время, когда играл там. Хорошее месторасположение, арена, болельщики.

Это не Москва, но у нас там всё было. Состав был приличный, хороший бюджет. Для меня непонятно, когда закрываются клубы, на которые ходили болельщики. Это реально потеря. На «Куньлунь» в Мытищах приходило 500-1000 человек. Это показывает интерес к клубу. Как играть при 500 болельщиках? Ощущение, что играешь какой-то товарищеский матч», — цитирует Ли Legalbet.