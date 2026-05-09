Гатиятулин высказался об игре в меньшинстве, в серии с «Металлургом» было 60%

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал игру казанского клуба в меньшинстве. В серии Кубка Гагарина — 2026 с «Металлургом» (4-1) показатель игры в меньшинстве составил 60%.

«У соперника в чём-то есть схожие моменты, но фокус будет на нашей игре. Обратим внимание на игру в меньшинстве. Рецепт один – разбирать и проводить эти отрезки более сконцентрированно.

Проводим со зрителями, наша общая идея. Тренировки с болельщиками всегда дают дополнительные эмоции и энергию. Мы даже перед серией с Магнитогорском с тренерским штабом шутили: может, каждую тренировку делать открытой. Здесь хорошая атмосфера – ребята подходят серьёзно», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.