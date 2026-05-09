Капитан «Ак Барса» Марченко рассказал об игре против своей бывшей команды в финале

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко рассказал об игре против своей бывшей команды в финале. Защитник провёл в «Локомотиве» три сезона.

«Для любого спортсмена финал – это пик сезона. Нужно отдать все силы для победы. Есть особые ощущения, всё-таки я играл в Ярославле, но в первую очередь это сильный соперник, который третий год подряд играет в финале.

Ребята обученные, знают, что делать, поэтому надо быть готовыми к ним. Сейчас самое главное настроиться. Это финал, здесь не до каких-то там околохоккейных дел. Просто чистый хоккей», – передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

