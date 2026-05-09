Марченко — о полуфинале «Локомотива» и «Авангарда»: для хоккея — здорово, классная серия

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко высказался о результате полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». Ярославская команда уступала 1-3, но одержала победу со счётом 4-3.

«В первую очередь для хоккея это здорово. Для Омска, конечно, не очень хорошо. В целом для хоккея классная серия получилась у команд, но сейчас уже неважно, счёт в серии 0-0», – передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Первые две встречи финала Кубка Гагарина пройдут в Ярославле — 11 и 13 мая. Далее серия переедет в Казань: игры запланированы на 15 и 17 мая. При необходимости оставшиеся матчи состоятся 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).

