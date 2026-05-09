Капитан «Ак Барса» высказался о поездке команды на первый матч финала на поезде

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко прокомментировал поездку казанской команды на первый матч финала плей-офф КХЛ с «Локомотивом» на поезде.

«Никаких проблем, что на поезде. Поедим, поспим, приедем, а там будет ещё один день для подготовки. Какие бреши у соперника – узнаем уже во время игр», – передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Первые две встречи финала Кубка Гагарина пройдут в Ярославле — 11 и 13 мая. Далее серия переедет в Казань: игры запланированы на 15 и 17 мая. При необходимости оставшиеся матчи состоятся 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).