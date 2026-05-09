Марченко — о «Локомотиве»: команда похожа на минское «Динамо», ребята посильнее физически

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко оценил игру ярославского «Локомотива» в текущем розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«У любого игрока, который выходит в финал, мотивация одна – выиграть Кубок. Мы как коллектив очень хорошо выросли, но нам есть ещё куда расти.

Будем исходить из того, как мы играли ранее. Команда чуть больше похожа на минское «Динамо» – чуть больше опыта у них, ребята посильнее физически. Но рисунок игры примерно такой же. Счёт в серии 0-0, там всё начнётся заново», – передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Первые две встречи финала Кубка Гагарина пройдут в Ярославле — 11 и 13 мая. Далее серия переедет в Казань: игры запланированы на 15 и 17 мая. При необходимости оставшиеся матчи состоятся 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).