Денисенко — о «Локомотиве»: вместе играли и росли, но на льду друзей нет

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом».

«Почти вся команда друзей и знакомых, мы вместе играли и росли. Но на льду друзей нет, а вне его мы все товарищи. Но уже пять лет меня в той команде не было, так что тренерский штаб лучше знает их. Две такие габаритные и мощные команды, похожие. Детали будут очень важны. Кто будет лучше в них, тот выиграет серию», – передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Первые две встречи финала Кубка Гагарина пройдут в Ярославле — 11 и 13 мая. Далее серия переедет в Казань: игры запланированы на 15 и 17 мая. При необходимости оставшиеся матчи состоятся 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).