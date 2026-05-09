Денисенко – о поезде для «Ак Барса»: отдельный вагон, прямой до Ярославля

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко высказался о поездке казанской команды на первый матч финала плей-офф КХЛ с «Локомотивом» на поезде.

«Отдельный вагон, прямой до Ярославля. Поедим, выспимся, будем готовы, потренируемся и выйдем на игру. Всегда приятно тренироваться при болельщиках, спасибо им огромное, что они приходят и болеют за нас. Будем стараться радовать их», – передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Первые две встречи финала Кубка Гагарина пройдут в Ярославле — 11 и 13 мая. Далее серия переедет в Казань: игры запланированы на 15 и 17 мая. При необходимости оставшиеся матчи состоятся 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).

