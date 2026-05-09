Денисенко: ничего не меняли в подготовке, после первых двух раундов тоже были паузы

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко рассказал о подготовке казанского клуба к финалу плей-офф КХЛ с «Локомотивом».

«Ничего личного, это хоккей. Готовлю голову на боевую финальную серию. Долгая пауза? Уже на опыте, после первых двух раундов тоже были недельные паузы, для нас это нормально. Знаем программу, ничего не меняли, всё нормально.

Если честно, даже не смотрел другой полуфинал, фокусируюсь на себя и на командных действиях. Без разницы, в какой хоккей они играют, будем отталкиваться от себя», – передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Денисенко высказался о поездке казанской команды на первый матч финала плей-офф КХЛ с «Локомотивом» на поезде.

