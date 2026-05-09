Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Фундамент от Никитина держит конструкцию». Андрей Коваленко — об игре «Локомотива»

«Фундамент от Никитина держит конструкцию». Андрей Коваленко — об игре «Локомотива»
Комментарии

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал игру «Локомотива» в последние сезоны КХЛ.

«Очень многое дала «Локомотиву» пятилетка Игоря Никитина. Его тренерский штаб наладил игровую систему и заложил фундамент на многие годы. Взял всё лучшее от своего предшественника – Дмитрия Квартальнова, запустил большую группу молодёжи. Хотя в первые годы у Никитина не всё получалось, но руководство терпело, понимая всю масштабность работы.

Как следствие – у «Локомотива» уже третий финал плей-офф за три года. Посмотрите на энхаэловские версии Ярославля – «Флориду» и «Эдмонтон», у которых за плечами тоже были по два финала подряд. В этом сезоне обе эти команды НХЛ не выдержали нагрузки по 100 матчей за сезон – и быстро ушли на каникулы. А вот «Локомотив» по-прежнему в гонке. То есть фундамент от Никитина держит конструкцию», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

Материалы по теме
Нынешний «Локомотив» — уникальный. Эту команду не сломало вообще ничего
Нынешний «Локомотив» — уникальный. Эту команду не сломало вообще ничего
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android