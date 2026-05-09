Владимир Крикунов назвал самого ценного игрока Кубка Гагарина — 2026

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов назвал форварда ярославского «Локомотива» Александра Радулова самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2026.

«Радулов в плей-офф самый полезный, самый ценный игрок. Он столько важных передач отдал, сколько голов забил. Он многим молодым подаёт пример. Сашка — очень талантливый парень. Бог ему в хоккее отмерил по полной. Я об этом давно говорю, когда он ещё в Уфе играл. Это ещё до НХЛ всё было понятно.

Думаю, он свой талант на все 100% реализовал. Он не мог его не на 100% реализовать, потому что он полностью выкладывается в каждом матче. Он не может по-другому. Для него каждая игра как последняя. Всё, что у него есть на сегодня, он всё выложит на льду. И так у него на протяжении всей жизни. Думаю, ему будет очень тяжело без хоккея, когда он закончит. Но, наверное, найдёт себя в чём-то. Я его знаю давно. Мой сын с ним учился в одном классе динамовской школы», — цитирует Крикунова Legalbet.