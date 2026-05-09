«Плей-офф — это не романтичный хоккей». Тамбиев — о серии «Локомотива» и «Авангарда»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о полуфинальной серии между «Локомотивом» и «Авангардом» (4-3).

— Как вам полуфинал «Локомотив» — «Авангард»?

— «Локомотив» и «Авангард» сейчас – это две системные команды, управляемые тренерами. Плюс, конечно, это и габаритные команды, которые хороши в борьбе и единоборствах. Наверное, я такой хоккей ставил, когда мы вышли во второй раунд плей-офф с «Адмиралом». Просто там игроки ещё лучше отбирают, ведут единоборства, ещё более мастеровитые в атаке, на своём и чужом пятаке. Опять же, два сильных вратаря. Серия показала, что плей-офф – это оборона, система игры, не романтичный хоккей, а правильный – простота, надёжность, — сказал Тамбиев на пресс-конференции.