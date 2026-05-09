Тамбиев — о чемпионате мира: в хоккее без России и Беларуси есть откровенно слабые команды

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о проведении чемпионатов мира без сборной России.

— Насколько ваш прошлогодний опыт работы в тренерском штабе сборной Казахстана может быть применим в работе с «Динамо»?

— Сейчас в ИИХФ другие правила – можно стоять за воротами, большинство не начинается из зоны атаки. В «Адмирал» я привнёс пару вещей. Но, если честно, в хоккее без России и Беларуси есть откровенно слабые команды. Чемпионат мира сейчас надо смотреть с плей-офф. Что касается «Динамо», думаю, что нет [опыт не получится применить]. В КХЛ правила другие, да и всё-таки чемпионат мира – скоротечный турнир, спринт – семь игр в группе и плей-офф. Было бы интересно сейчас посмотреть чемпионат мира, но там есть откровенно слабые команды, уровень падает. Не знаю, какие команды привезут, но с учётом Олимпиады, думаю, не приедут многие энхаэловские игроки. Уровень чемпионата, мне кажется, будет не очень высокий, — сказал Тамбиев на пресс-конференции.