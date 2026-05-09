Бывший тренер СКА объяснил, с какой целью Игорь Ларионов ездил на Олимпийские игры

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев рассказал, с какой целью главный тренер СКА Игорь Ларионов ездил на Олимпийские игры.

— Игорь Ларионов ездил лично на Олимпиаду. Вы планируете поехать на чемпионат мира? Почему не поехали на Олимпиаду?

— Потому что там Игорь Николаевич был (смеётся). Там была поездка, чтобы навести хоккейные мосты дружбы, пообщаться. Игорь Николаевич – фигура в хоккее, это было общение, чтобы и к нам приезжали, играли товарищеские матчи. Я немножко больше знаю. Он же не один ездил туда. Чемпионат мира? Точно в этом году не получится, здесь с «Динамо» в Москве много работы, по телевизору буду смотреть, — сказал Тамбиев на пресс-конференции.