«Соперник неприятный. Можно сказать, душный». Защитник «Ак Барса» Терехов — о «Локомотиве»

Защитник «Ак Барса» Степан Терехов прокомментировал подготовку казанского клуба к финальной серии с «Локомотивом».

– Лига дважды подряд признаёт тебя лучшим новичком. Насколько это приятно? Неожиданно?
– Ну, приятно, конечно, но там, я так понял, новичков немного играет. Два-три человека всего, если не меньше, так что, думаю, это не прямо такая ценная награда.

– Как у тебя получилось заиграть так уверенно? Кто тебе больше всего помогает?
– Из тренеров, наверное, Александр Макрицкий. Помогает, подсказывает. Ну и ребята в целом. Лёша Марченко мне помогает постоянно, мы с ним в диалоге.

– Какие впечатления от двух серий плей-офф? Команда растёт?
– Да, хорошо играем. Есть коллектив, мы сплотились.

– Что думаешь о «Локомотиве»? Команда опытная, три года в финале подряд. Есть Радулов, есть Шалунов.
– Соперник неприятный. Можно сказать, душный. В такой хоккей играют – надёжный, простой, ну и мы, по идее, в такой же играем. Думаю, что серия будет очень тяжёлая, много борьбы, стыков. В общем, серьёзно готовимся к этой серии, — цитирует Терехова Metaratings.

