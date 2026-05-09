Геннадий Величкин: почти уверен, что Канцеров и Набоков зацепятся в НХЛ

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин поделился мнением о готовности к Национальной хоккейной лиге вратаря Ильи Набокова и форварда Романа Канцерова.

«Роме можно и сезончик в КХЛ поиграть, а можно надолго задержаться. Если есть такой шанс, тебя ждут, надо ехать. Нас Женя Малкин научил этому. Надо ехать тогда, когда зовут. Остальное всё будет зависеть от характера самого игрока. Я почти уверен, что Канцеров и Набоков зацепятся в НХЛ. Думаю, Набоков годик там поплюхается, но задержится надолго. У Ромы Канцерова есть характер, есть желание, есть оснащённость. Вот в этих двух мальчишках у меня нет сомнений. По остальным ещё рано думать», — приводит слова Величкина Legalbet.