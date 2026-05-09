Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Геннадий Величкин: почти уверен, что Канцеров и Набоков зацепятся в НХЛ

Геннадий Величкин: почти уверен, что Канцеров и Набоков зацепятся в НХЛ
Комментарии

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин поделился мнением о готовности к Национальной хоккейной лиге вратаря Ильи Набокова и форварда Романа Канцерова.

«Роме можно и сезончик в КХЛ поиграть, а можно надолго задержаться. Если есть такой шанс, тебя ждут, надо ехать. Нас Женя Малкин научил этому. Надо ехать тогда, когда зовут. Остальное всё будет зависеть от характера самого игрока. Я почти уверен, что Канцеров и Набоков зацепятся в НХЛ. Думаю, Набоков годик там поплюхается, но задержится надолго. У Ромы Канцерова есть характер, есть желание, есть оснащённость. Вот в этих двух мальчишках у меня нет сомнений. По остальным ещё рано думать», — приводит слова Величкина Legalbet.

Материалы по теме
Два суперталанта «Металлурга» уезжают в НХЛ. Что ждёт Набокова и Канцерова в Америке?
Два суперталанта «Металлурга» уезжают в НХЛ. Что ждёт Набокова и Канцерова в Америке?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android