Голкипер Илья Набоков пополнил состав фарм-клуба «Колорадо»

Вратарь Илья Набоков переведён в состав команды «Колорадо Иглз» – фарм-клуба «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает пресс-служба команды. Сейчас «Колорадо Иглз» продолжает борьбу за Кубок Колдера. Команда играет в 1/8 финала плей-офф АХЛ с «Хендерсон Силвер Найтс» (2-1 в серии).

В регулярном чемпионате-2025/2026 на счету Ильи Набокова 38 матчей за «Металлург», в которых он одержал 22 победы при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,74. В плей-офф голкипер сыграл в семи встречах и одержал две победы при 89,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,53.

«Металлург» объявил об уходе из клуба Ильи Набокова 7 мая.