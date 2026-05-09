Радко Гудас может вернуться в состав «Анахайма» по ходу серии с «Вегасом»

Защитник «Анахайм Дакс» Радко Гудас может вернуться в состав команды по ходу серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (1-2). Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

35-летний хоккеист впервые принял полноценное участие в тренировке «Анахайма» после травмы нижней части тела, полученной в первой игре серии 1/8 финала плей-офф с «Эдмонтон Ойлерз», которая прошла 20 апреля. Гудас пропустил восемь последних матчей «Дакс».

В минувшем регулярном чемпионате защитник провёл 56 встреч, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 11 результативными передачами при показателе полезности «-2». В текущем плей-офф на его счету одна игра без набранных очков.