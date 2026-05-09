Сафронов — о финале КГ: есть старый фильм «Никто не хотел умирать». Вот такая будет серия

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов высказался о финальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом». Первый матч серии пройдёт 11 мая в Ярославле.

«Будет интересная серия. Есть такой старый фильм «Никто не хотел умирать». Вот такая будет серия. Думаю, для «Ак Барса» раннее окончание серии с «Металлургом» пойдёт в минус. Ярославцы будут в хорошем тонусе, а лишние дни отдыха расслабляют», — приводит слова Сафронова News.ru.

В полуфинале плей-офф КХЛ казанский клуб победил магнитогорский «Металлург» со счётом 4-1 в серии. Ярославская команда одержала победу над омским «Авангардом» (4-3).

