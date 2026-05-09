Кенневилль — о поражении «Анахайма» от «Вегаса»: c каждой игрой будет только сложнее
Главный тренер «Анахайм Дакс» Джоэль Кенневилль высказался о поражении от «Вегас Голден Найтс» (2:6) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-2).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
09 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Айкел, Стоун) – 01:06     0:2 Макнэбб (Марнер) – 12:13 (sh)     0:3 Марнер (Дорофеев, Сиссонс) – 19:55 (pp)     0:4 Марнер (Теодор, Хауден) – 29:19     0:5 Марнер (Карлссон, Барбашёв) – 37:56     1:5 Сеннеке (Киллорн, Гранлунд) – 46:30     2:5 Крайдер (Терри, Карлссон) – 55:09     2:6 Хауден – 58:04    

«Думаю, из этой игры можно извлечь урок. С каждой встречей будет только сложнее, легче не станет. Так что давайте готовиться к войне. У соперника опытная команда. Они знают, что нужно делать по ходу серии.

У нас были неплохие моменты. Нужно было забить какой-нибудь простой гол. Для этого надо создавать больше возможностей для бросков, а не стремиться к идеальному завершению. Нужно было действовать более агрессивно», – приводит слова Кенневилля Reuters.

