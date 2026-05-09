«Нас ждёт мужицкий хоккей». Илья Воробьёв — о финальной серии Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России и клубов КХЛ Илья Воробьёв поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Первый матч пройдёт 11 мая.

«Впереди финал, я в ожидании напряжённой серии. Сыграют две лучшие команды, они заслужили право бороться за Кубок Гагарина. Мы уже видели, насколько ментально силён «Локомотив», как он может преодолевать любые трудности. Встреча с чемпионом – это проверка для «Ак Барса». Побеждает тот, кто больше хочет. Сможет ли «Ак Барс» превзойти «Локомотив» в этом?

У команд похожие стили. Они габаритные, хорошо бегут. Нас ждёт мужицкий хоккей, на льду будет битва. У «Локомотива» уже была такая серия в полуфинале, а «Ак Барсу» после «Металлурга» нужно перестраиваться. У обеих команд много взрослых игроков, опытные защитники, глубина в нападении. В этом они не уступят друг другу.

У тренеров «Локомотива» больше опыта, но с трибун за игрой «Ак Барса» наблюдает Зинэтула Билялетдинов. Он от души помогает клубу, который стал для него таким же родным, как московское «Динамо». И если можно выслушать мнение человека, который выиграл уже три Кубка Гагарина, а это пойдёт на благо команде, почему бы этим не воспользоваться?

А ключевым компонентом будет игра вратарей. Тимур Билялов в плей-офф играет здорово, но «Локомотив» только что прошёл команду лучшего вратаря КХЛ Никиты Серебрякова», – приводит слова Воробьёва Sports.ru.