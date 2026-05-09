Мэттьюс не уверен в будущем в «Торонто», несмотря на победу в драфт-лотерее НХЛ — ESPN

Нападающий Остон Мэттьюс по-прежнему не уверен в своём будущем в «Торонто Мэйпл Лифс», несмотря на то, что клуб получил первый выбор на драфте НХЛ-2026. Об этом сообщает ESPN.

«Лифс» ранее получили общий первый выбор по итогам лотереи и могут выбрать форварда Гэвина Маккенну. Американец ещё не встречался с новым генеральным менеджером клуба Джоном Чайкой, хотя ожидается, что эта встреча состоится в ближайшие несколько недель.

По информации источника, Мэттьюс ждёт информации о видении Чайки и Матса Сундина. В это входит планирование состава, а также то, как новая управленческая команда будет формировать отдел по хоккейным операциям. Отмечается, что сроки принятия решения Мэттьюсом относительно следующего сезона пока неизвестны. Предполагается, что хоккеист примет решение к середине июля.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до завершения сезона-2027/2028. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

