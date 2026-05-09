Торторелла высказался о хет-трике Марнера в третьей игре серии «Вегаса» с «Анахаймом»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла высказался об игре форварда Митчелла Марнера в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» (6:2, 2-1). 29-летний канадец в этой встрече оформил свой первый хет-трик в плей-офф за карьеру.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
09 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Айкел, Стоун) – 01:06     0:2 Макнэбб (Марнер) – 12:13 (sh)     0:3 Марнер (Дорофеев, Сиссонс) – 19:55 (pp)     0:4 Марнер (Теодор, Хауден) – 29:19     0:5 Марнер (Карлссон, Барбашёв) – 37:56     1:5 Сеннеке (Киллорн, Гранлунд) – 46:30     2:5 Крайдер (Терри, Карлссон) – 55:09     2:6 Хауден – 58:04    

«Он очень уверен в своих силах. Как вы знаете, разные люди регулярно подкалывают Митча по поводу его игры в плей-офф и всего такого. Не думаю, что это его хоть немного беспокоит. Он просто играет. И я рад, что он сейчас приносит пользу команде», – приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

Во время выступлений за «Торонто Мэйпл Лифс» Марнер часто сталкивался с критикой в свой адрес после вылетов команды из плей-офф.

