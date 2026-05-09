Ротенберг: у меня есть желание работать, есть общение и предложения

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал работу в сборной своим главным приоритетом в данный момент.

«Всё время уделяю сборной России, сборным командам России. Для меня огромная честь — работать с самыми талантливыми игроками страны. Я со всеми на связи, ребята звонят, советуются по разным вопросам из всех сборных команд. Конечно, у меня есть желание работать, есть желание внедрять методики. В этом сезоне нам удалось выиграть Кубок Первого канала — замечательный результат, тяжёлый турнир с полными трибунами в Новосибирске. В тех соревнованиях, в которых участвовали, мы победили. Сейчас много возможности мониторить, общаться, смотреть видео, много разных матчей.

У меня есть желание работать, но больше сказать ничего не могу. Есть общение, есть, слава богу, предложения. Но для меня очень важно сделать так, чтобы это было интересно для сборной России. Для меня приоритет — сборная России, всегда буду думать, как правильно поступить, чтобы для сборных команд России всё было выстроено правильно.

Совсем скоро вернёмся на чемпионат мира, на Олимпиаду. Наша задача — готовить игроков, внедрять самые современные методики. Многие ребята летают в разные лагеря, они находятся на карандаше в Северной Америке, им есть с чем сравнить. И когда мы даём самые лучшие упражнения, они это ценят, понимают, что у нас в России построена замечательная инфраструктура, есть все возможности, чтобы догнать и обогнать наших коллег и вернуться самыми сильными. Поэтому сейчас работаем над этим. Рад, что имею возможность работать с самыми талантливыми игроками в нашей стране», — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».