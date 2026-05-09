Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг: у меня есть желание работать, есть общение и предложения

Ротенберг: у меня есть желание работать, есть общение и предложения
Комментарии

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал работу в сборной своим главным приоритетом в данный момент.

«Всё время уделяю сборной России, сборным командам России. Для меня огромная честь — работать с самыми талантливыми игроками страны. Я со всеми на связи, ребята звонят, советуются по разным вопросам из всех сборных команд. Конечно, у меня есть желание работать, есть желание внедрять методики. В этом сезоне нам удалось выиграть Кубок Первого канала — замечательный результат, тяжёлый турнир с полными трибунами в Новосибирске. В тех соревнованиях, в которых участвовали, мы победили. Сейчас много возможности мониторить, общаться, смотреть видео, много разных матчей.

У меня есть желание работать, но больше сказать ничего не могу. Есть общение, есть, слава богу, предложения. Но для меня очень важно сделать так, чтобы это было интересно для сборной России. Для меня приоритет — сборная России, всегда буду думать, как правильно поступить, чтобы для сборных команд России всё было выстроено правильно.

Совсем скоро вернёмся на чемпионат мира, на Олимпиаду. Наша задача — готовить игроков, внедрять самые современные методики. Многие ребята летают в разные лагеря, они находятся на карандаше в Северной Америке, им есть с чем сравнить. И когда мы даём самые лучшие упражнения, они это ценят, понимают, что у нас в России построена замечательная инфраструктура, есть все возможности, чтобы догнать и обогнать наших коллег и вернуться самыми сильными. Поэтому сейчас работаем над этим. Рад, что имею возможность работать с самыми талантливыми игроками в нашей стране», — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».

Материалы по теме
Ротенберг заявил, что сборная России должна побеждать с первой игры на международной арене
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android