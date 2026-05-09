Кожевников — о номинации Кучерова на «Харт Трофи»: шансы у него есть и хорошие

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о включении российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в тройку претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

В тройку финалистов также вошли канадские форварды Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).

«Не сомневался, что Кучерова номинируют. Дадут награду или нет — второй вопрос. Это прекрасный хоккеист, который каждый год доказывает всё и всем. Человек по 100 очков набирает! Маккиннон и Макдэвид — достойные ребята, но мы желаем Кучерову победы. Шансы у него есть и хорошие.

Учитывая, как Никита играл в этом сезоне, мне хочется, чтобы он забрал трофей. Я в этом году много смотрел НХЛ и получал эстетическое удовольствие от игры Кучерова», – приводит слова Кожевникова Metaratings.