Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников — о номинации Кучерова на «Харт Трофи»: шансы у него есть и хорошие

Кожевников — о номинации Кучерова на «Харт Трофи»: шансы у него есть и хорошие
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о включении российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в тройку претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

В тройку финалистов также вошли канадские форварды Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).

«Не сомневался, что Кучерова номинируют. Дадут награду или нет — второй вопрос. Это прекрасный хоккеист, который каждый год доказывает всё и всем. Человек по 100 очков набирает! Маккиннон и Макдэвид — достойные ребята, но мы желаем Кучерову победы. Шансы у него есть и хорошие.

Учитывая, как Никита играл в этом сезоне, мне хочется, чтобы он забрал трофей. Я в этом году много смотрел НХЛ и получал эстетическое удовольствие от игры Кучерова», – приводит слова Кожевникова Metaratings.

Материалы по теме
Кучеров вошёл в число номинантов на «Харт Трофи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android