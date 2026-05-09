«Ак Барс» опубликовал состав на выездные матчи финала Кубка Гагарина с «Локомотивом»

Казанский «Ак Барс» опубликовал состав команды на выездные матчи серии финала Кубка Гагарина — 2026 с ярославским «Локомотивом». Первая игра серии состоится 11 мая.
Вратари: Тимур Билялов, Максим Арефьев, Александр Столпеченков.
Защитники: Илья Карпухин, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Терехов, Степан Фальковский, Альберт Яруллин.
Нападающие: Владимир Алистров, Александр Барабанов, Артур Бровкин, Артём Галимов, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Радэль Замалтдинов, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Алексей Пустозёров, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Нэйтан Тодд, Семён Терехов, Михаил Фисенко, Александр Хмелевски, Дмитрий Яшкин.