«Ак Барс» отправился на первые матчи финала Кубка Гагарина в Ярославль на поезде

«Ак Барс» отправился в Ярославль на матчи финальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом» на поезде. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. Первая игра серии состоится в понедельник, 11 мая.

В телеграм-канале «Ак Барса» были опубликованы фото хоккеистов в поезде.

Фото: ХК «Ак Барс»

Первые две встречи пройдут в Ярославле — 11 и 13 мая. Далее серия переедет в Казань: игры запланированы на 15 и 17 мая. При необходимости оставшиеся матчи состоятся 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).

Напомним, ранее ярославский аэропорт в Туношне был временно закрыт из-за угрозы атаки беспилотников. По этой причине «Авангард» не мог вылететь в Омск после седьмого матча серии 1/2 финала Кубка Гагарина. В итоге омский клуб отправился на поезде до Москвы, оттуда команда смогла вылететь в Омск.