Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» отправился на первые матчи финала Кубка Гагарина в Ярославль на поезде

«Ак Барс» отправился на первые матчи финала Кубка Гагарина в Ярославль на поезде
Комментарии

«Ак Барс» отправился в Ярославль на матчи финальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом» на поезде. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. Первая игра серии состоится в понедельник, 11 мая.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В телеграм-канале «Ак Барса» были опубликованы фото хоккеистов в поезде.

Фото: ХК «Ак Барс»

Фото: ХК «Ак Барс»

Первые две встречи пройдут в Ярославле — 11 и 13 мая. Далее серия переедет в Казань: игры запланированы на 15 и 17 мая. При необходимости оставшиеся матчи состоятся 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).

Напомним, ранее ярославский аэропорт в Туношне был временно закрыт из-за угрозы атаки беспилотников. По этой причине «Авангард» не мог вылететь в Омск после седьмого матча серии 1/2 финала Кубка Гагарина. В итоге омский клуб отправился на поезде до Москвы, оттуда команда смогла вылететь в Омск.

Материалы по теме
«Локомотив» и «Ак Барс» повторят первый финал КХЛ. Эта встреча была предначертана судьбой
«Локомотив» и «Ак Барс» повторят первый финал КХЛ. Эта встреча была предначертана судьбой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android