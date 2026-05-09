Экс-защитник НХЛ помог собрать $ 10 млн для детской больницы в Канаде

Бывший защитник клубов НХЛ Пи Кей Суббэн помог собрать $ 10 млн для детской больницы в Монреале, сообщает Montreal Gazette. Желание помочь госпиталю Суббэн выразил ещё в 2015 году. С тех пор он провёл множество акций с целью собрать эту сумму на счету своего фонда и добился этого в 2026-м.

По данным источника, итоговое пожертвование Суббэна стало крупнейшим от спортсмена в истории Канады. Изначально он хотел сделать пожертвование анонимным, но руководство больницы убедило его сделать это публично.

Суббэн выступал за «Монреаль Канадиенс» с 2009-го по 2016-й, после чего был обменян в «Нэшвилл Предаторз» и позднее играл за «Нью-Джерси Дэвилз». Сейчас 36-летний Суббэн работает аналитиком матчей НХЛ на ESPN.