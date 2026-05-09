Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» повторил достижение ЦСКА по количеству выходов в финал Кубка Гагарина

«Ак Барс» повторил достижение ЦСКА по количеству выходов в финал Кубка Гагарина
Комментарии

Казанский «Ак Барс» повторил достижение московского ЦСКА по количеству выходов в финал Кубка Гагарина, сообщается в телеграм-канале КХЛ.

Обе команды выходили в финал Кубка Гагарина по шесть раз — это лучший показатель в истории турнира. Магнитогорский «Металлург» принимал участие в финале пять раз, ярославский «Локомотив» — четыре раза, омский «Авангард» — три, московское «Динамо», санкт-петербургский СКА и челябинский «Трактор» — по два, уфимский «Салават Юлаев», ХК МВД (Балашиха), «Атлант» (Мытищи) и «Лев» (Прага) — по одному разу.

Рекордсменами по количеству завоеваний Кубка Гагарина являются «Ак Барс», ЦСКА и «Металлург» — по три раза.

Материалы по теме
«Локомотив» и «Ак Барс» повторят первый финал КХЛ. Эта встреча была предначертана судьбой
«Локомотив» и «Ак Барс» повторят первый финал КХЛ. Эта встреча была предначертана судьбой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android