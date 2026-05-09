«Ак Барс» повторил достижение ЦСКА по количеству выходов в финал Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» повторил достижение московского ЦСКА по количеству выходов в финал Кубка Гагарина, сообщается в телеграм-канале КХЛ.

Обе команды выходили в финал Кубка Гагарина по шесть раз — это лучший показатель в истории турнира. Магнитогорский «Металлург» принимал участие в финале пять раз, ярославский «Локомотив» — четыре раза, омский «Авангард» — три, московское «Динамо», санкт-петербургский СКА и челябинский «Трактор» — по два, уфимский «Салават Юлаев», ХК МВД (Балашиха), «Атлант» (Мытищи) и «Лев» (Прага) — по одному разу.

Рекордсменами по количеству завоеваний Кубка Гагарина являются «Ак Барс», ЦСКА и «Металлург» — по три раза.