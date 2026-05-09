Кожевников: Буше проиграл всё, у него такой талант присутствует

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил работу главного тренера омского «Авангарда» Ги Буше. Ранее «ястребы» проиграли «Локомотиву» (3-4) в полуфинале Кубка Гагарина, ведя по ходу серии со счётом 3-1. В шестом и седьмом матчах серии «Авангард» вёл с преимуществом в две шайбы (2:0 и 3:1 соответственно), однако уступил в обеих встречах в овертайме.

«Буше проиграл всё. Нужно быть очень талантливым, чтобы вести 2:0 и за 33 секунды упустить выход в финал. У него такой талант присутствует. Увольнять или не увольнять Буше — решать не мне, я своё мнение высказал», – приводит слова Кожевникова «Советский спорт».

Буше возглавляет «Авангард» с 2024 года. В апреле прошлого года клуб продлил контракт с канадским специалистом до конца сезона-2026/2027.