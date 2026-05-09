Матч-центр:
Билялетдинов высказался о предстоящем финале Кубка Гагарина

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от серии команды с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина — 2026. Первый матч пройдёт 11 мая.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Насколько вас радует выход «Ак Барса» в финал? Можно ли сказать, что на «Ак Барс» будет меньше давления, чем на «Локомотив», ведь они три года подряд в финале? Эмоции на стороне «Ак Барса»?
– Для всех хорошо то, что наша команда играет в финале. Мы три года там не играли. Для нас всегда стояла одна задача – завоевание кубка. Всегда стремились к этому. Не думаю, что какое-то давление есть на «Ак Барс». Считаю, что команда с хорошим настроем, хорошо подготовлена. А легче или не легче — это финал. В финал вышли две сильные команды. Обе достойные.

– Вы работали с Александром Радуловым. Как его остановить?
– Тренеры «Ак Барса» разберут эту ситуацию и ребятам подскажут.

– Что ключевое будет, на ваш взгляд, в этой серии?
– Командные действия и дисциплина, порядок. От игроков потребуется выполнять всё, что необходимо, что потребуют тренеры. И, конечно, в финале везение должно быть. Без фарта тоже не бывает.

– У каждого в плей-офф есть свои какие-то приметы. У вас что-то было особенное?
– Нет, у меня ничего не было. Я к этому относился очень спокойно. У меня были свои традиционные вещи, которые я делал постоянно. Своя рутина. Понимал, как утром встаю, что дальше делаю. Поэтому ничего такого, — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

